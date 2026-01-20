'Ajax loopt transfer mis en grijpt naast Marokkaans international'

Ajax lijkt alweer een streep te moeten zetten door de komst van Ilias Akhomach. De international van Marokko was in beeld om Raul Moro op te volgen in Amsterdam, maar lijkt aan de slag te gaan bij Rayo Vallecano.

Dit maakt het Spaanse Diario AS dinsdagavond bekend. Akhomach genoot zijn opleiding bij FC Barcelona, maar stond de voorbije seizoenen onder contract bij Villarreal. Bij deze club had hij echter geen basisplaats meer, waardoor hij mocht vertrekken. Zijn aflopende contract maakte hem daarbij een interessant transfertarget.

Ajax zou willen profiteren van zijn situatie, maar vist dus achter het net. Akhomach staat te boek als een groot talent, maar een zware kruisbandblessure wierp hem flink terug in zijn carrière. Dit seizoen kwam hij tot vijftien officiële wedstrijden, voornamelijk als invaller. Hierin scoorde hij één keer en gaf hij twee assists.