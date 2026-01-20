Laatste nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Ajax loopt transfer mis en grijpt naast Marokkaans international'

Stefan
Ilias Akhomach
Ilias Akhomach Foto: © Pro Shots

Ajax lijkt alweer een streep te moeten zetten door de komst van Ilias Akhomach. De international van Marokko was in beeld om Raul Moro op te volgen in Amsterdam, maar lijkt aan de slag te gaan bij Rayo Vallecano.

Dit maakt het Spaanse Diario AS dinsdagavond bekend. Akhomach genoot zijn opleiding bij FC Barcelona, maar stond de voorbije seizoenen onder contract bij Villarreal. Bij deze club had hij echter geen basisplaats meer, waardoor hij mocht vertrekken. Zijn aflopende contract maakte hem daarbij een interessant transfertarget.

Ajax zou willen profiteren van zijn situatie, maar vist dus achter het net. Akhomach staat te boek als een groot talent, maar een zware kruisbandblessure wierp hem flink terug in zijn carrière. Dit seizoen kwam hij tot vijftien officiële wedstrijden, voornamelijk als invaller. Hierin scoorde hij één keer en gaf hij twee assists.

Branco van den Boomen

'Branco van den Boomen staat voor tijdelijk vertrek bij Ajax'

Mike Verweij

'Ajax heeft 3 aanvallers in beeld, Van den Boomen naar Frankrijk'

Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

Mario Been

Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."

Hans Kraay

Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"

Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

Johan Inan

Johan Inan doet boekje open als Ajax-watcher: "Dan is het crisis"

René Wagelaar

René Wagelaar geeft tekst en uitleg: "Hij is een Ajax-hater"

