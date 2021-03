Geschreven door Kevin Ligtvoet 19 mrt 2021 om 13:03

Ajax kreeg vrijdagmiddag te horen dat de eerst volgende Europese tegenstander AS Roma is, en bij een eventuele overwinning is Manchester United of Granada de tegenstander in de halve finale.

De eerste tegenstander is dus AS Roma, de nummer zes van de Serie A. Er wordt gelijk gekeken naar de rest van het schema, en de winnaar bij Manchester United – Granada zal de tegenstander worden in een eventuele halve finale. Daarnaast zou Ajax, bij het behalen van de finale, de thuisspelende ploeg zijn.

Na een vrij gemakkelijke overwinning op Young Boys is het vertrouwen zeker aanwezig bij Erik ten Hag en zijn ploeg, maar kunnen ze ook AS Roma verslaan? Het eerste duel staat op 8 april op het programma, de return op 15 april.