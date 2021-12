Geschreven door Idse Geurts 20 dec 2021 om 11:12

In de achtste finales van de TOTO KNVB-beker treft Ajax weer een amateurploeg. Uit de loting bleek dat Excelsior Maassluis de volgende tegenstander is. Het is echter nog niet geheel duidelijk wanneer het duel wordt gespeeld. Waarschijnlijk wordt dit gedaan op 18, 19 of 20 januari.

Hoewel Ajax dus weer een amateurploeg treft, is Excelsior Maassluis toch een tegenstander om in de gaten te houden. In de vorige ronde wist de ploeg op knappe wijze FC Emmen met 0-1 te verslaan. Natuurlijk is Ajax van een ander kaliber dan FC Emmen, maar Excelsior Maassluis heeft het dus wel in zich om een professionele ploeg te verslaan.

De trainer van Excelsior Maassluis, Dogan Corneille, liet in elk geval al weten niet blij te zijn met de loting. “Ik hoopte hier absoluut niet op. In een lege Johan Cruijff ArenA spelen tegen een ploeg die ongenaakbaar is. Je hebt één procent kans dat je resultaat haalt”, laat de trainer weten tegenover VoetbalPrimeur. Toch zal een wedstrijd tegen Ajax ook een mooie ervaring zijn voor de amateurploeg. Het gebeurt immers niet vaak dat je het kan opnemen tegen de kampioen van Nederland.