Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax maakt complete staf van hoofdtrainer Michel Sanchez bekend

Gijs Kila
bron: Ajax
Míchel
Míchel Foto: © BSR Agency

Ajax heeft vrijdag de eerste groepstraining van het nieuwe seizoen afgewerkt. Tijdens de voorbereiding werd ook duidelijk hoe de technische staf rond de nieuwe hoofdtrainer Míchel Sánchez is samengesteld.

Hij krijgt komend seizoen ondersteuning van de Spaanse assistenten Alberto Garrido Martinez en Juanvi Peinado Fernández. De functie van keeperstrainer wordt ingevuld door Juan Carlos Balaguer Zamora.

Met de komst van de nieuwe staf nam Ajax afscheid van meerdere bekende gezichten. Het contract van hoofdtrainer Oscar García werd in goed overleg ontbonden, waarna hij aan de slag ging bij Pogon Szczecin. Ook Kiki Musampa en Denny Landzaat vertrokken na het aflopen van hun contract.

Bij Jong Ajax begon eveneens een nieuw hoofdstuk. Carlos García keerde nu terug als hoofdtrainer van de beloften, terwijl Juan Pablo Colinos opnieuw werd aangesteld als keeperstrainer. Voor beide stafleden stond donderdag de eerste training op het programma.

Gerelateerd:
Daniel Skaarud

Ajax ziet vleugelaanvaller een transfer naar Noorwegen maken

0
Wouter Goes kijkt naar de bal

Wouter Goes over oud-Ajacied: "Dan ben je ook gewoon de lul"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Míchel
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Ko Itakura

VIDEO | Samenvatting: Itakura en Tomiyasu pakken punt tegen Zweden

0
Oranje viert feest met het publiek

VIDEO | Samenvatting: Oranje wint laatste groepsduel van Tunesië

0
Jade Anna en Kenneth Taylor op huwelijksreis

'Taylor moe van influencer en vriendin Jade Anna': "Schiet eens op man"

0
Joël Veltman

Veltman bevestigt vertrek: "Ben nog nooit transfervrij geweest"

0
Lionel Messi en Lisandro Martinez

VIDEO | Martinez dankt wervelende Messi en wint eerste WK-duel

0
Ronald Koeman tijdens het volkslied van Nederland

'Koeman moet ingrijpen': "Frenkie de Jong op de bank zetten"

0
Mohamed Ihattaren

Mo Ihattaren (24) wil terugkeren naar Ajax: "Ik ben een koopje"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Ajax ziet vleugelaanvaller een transfer naar Noorwegen maken

Wouter Goes over oud-Ajacied: "Dan ben je ook gewoon de lul"

Ajax maakt complete staf van hoofdtrainer Michel Sanchez bekend

Ajax laat verdediger opnieuw vlieguren maken bij Eredivisieclub

Weghorst niet naar FC Twente? "Zei dat hij andere belangen had"

Brian Brobbey blijft in topvorm: "Ik heb leuke berichten gehad"

Ajax presenteert Marokkaanse verdediger van Union Touarga Sportif

Grotenbreg (28), die winnende goal tegen Ajax maakte, overleden
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws