Ajax maakt complete staf van hoofdtrainer Michel Sanchez bekend

Ajax heeft vrijdag de eerste groepstraining van het nieuwe seizoen afgewerkt. Tijdens de voorbereiding werd ook duidelijk hoe de technische staf rond de nieuwe hoofdtrainer Míchel Sánchez is samengesteld.

Hij krijgt komend seizoen ondersteuning van de Spaanse assistenten Alberto Garrido Martinez en Juanvi Peinado Fernández. De functie van keeperstrainer wordt ingevuld door Juan Carlos Balaguer Zamora.

Met de komst van de nieuwe staf nam Ajax afscheid van meerdere bekende gezichten. Het contract van hoofdtrainer Oscar García werd in goed overleg ontbonden, waarna hij aan de slag ging bij Pogon Szczecin. Ook Kiki Musampa en Denny Landzaat vertrokken na het aflopen van hun contract.

Bij Jong Ajax begon eveneens een nieuw hoofdstuk. Carlos García keerde nu terug als hoofdtrainer van de beloften, terwijl Juan Pablo Colinos opnieuw werd aangesteld als keeperstrainer. Voor beide stafleden stond donderdag de eerste training op het programma.