Ajax maakt door supporters gekozen Speler van het Jaar bekend

bron: Ajax
Youri Baas na afloop van NEC - Ajax

Youri Baas is door de supporters van Ajax verkozen tot Speler van het Jaar van het seizoen 2025/2026. De prijs van de Supportersvereniging Ajax vormt de bekroning op een ijzersterk seizoen van de verdediger, die vorig jaar nog werd uitgeroepen tot Talent van het Jaar.

Bij het ontvangen van de prijs reageerde Baas trots. "Het is een compliment en een mooie waardering, zeker na het harde werken van mij persoonlijk de laatste jaren", aldus de verdediger. Vooral de waardering van de supporters deed hem veel. "Die waardering heb ik het hele seizoen gevoeld. Zeker thuis tegen FC Volendam, toen ze mijn naam zongen na mijn twee doelpunten. Dat is me erg bijgebleven."

Dat hij nu Speler van het Jaar is geworden, een jaar nadat hij Talent van het Jaar werd, ziet Baas als een mooie ontwikkeling. "Dat is een mooie stap", lachte hij. "Op persoonlijk gebied heb ik stappen gezet, ondanks het lastige jaar voor ons. Ik heb dit seizoen zeker veel geleerd."

