Ajax maakt door supporters gekozen Speler van het Jaar bekend
Youri Baas is door de supporters van Ajax verkozen tot Speler van het Jaar van het seizoen 2025/2026. De prijs van de Supportersvereniging Ajax vormt de bekroning op een ijzersterk seizoen van de verdediger, die vorig jaar nog werd uitgeroepen tot Talent van het Jaar.
Bij het ontvangen van de prijs reageerde Baas trots. "Het is een compliment en een mooie waardering, zeker na het harde werken van mij persoonlijk de laatste jaren", aldus de verdediger. Vooral de waardering van de supporters deed hem veel. "Die waardering heb ik het hele seizoen gevoeld. Zeker thuis tegen FC Volendam, toen ze mijn naam zongen na mijn twee doelpunten. Dat is me erg bijgebleven."
Dat hij nu Speler van het Jaar is geworden, een jaar nadat hij Talent van het Jaar werd, ziet Baas als een mooie ontwikkeling. "Dat is een mooie stap", lachte hij. "Op persoonlijk gebied heb ik stappen gezet, ondanks het lastige jaar voor ons. Ik heb dit seizoen zeker veel geleerd."
Ajax maakt door supporters gekozen Speler van het Jaar bekend
De Wit zuur na nederlaag tegen Ajax: "Waren niet in goede doen"
Realistische Jans: "Ik vind dat Ajax verdiend heeft gewonnen"
Van Hanegem sneert naar Ajax: "Waren er nu maar wat blij mee"
Perez geeft Ajax-speler advies: "Om er nog iets bij te doen"
Ziyech is het nog niet verleerd en is met hattrick goud waard
El Karouani toch trots na nederlaag tegen Ajax: "Mooi seizoen"
Maduro wijst pijnpunt Ajax aan: "Het hele seizoen last van gehad"
Weghorst kondigt Ajax-vertrek aan: "Twee mooie jaren geweest"
Haller wil langer in Nederland blijven: "Mijn eerste prioriteit"
Goodijk: "Achteraf is het een prima deal geweest van Alex Kroes"
Emotionele Klaassen wil door: "Wil Ajax weer Ajax laten worden"
'ME moet ingrijpen door supportersrellen na Ajax - FC Utrecht'
Kenneth Perez ziet reden voor slecht spel Ajax: "Het is een..."
Paes groeit uit tot held van Ajax: "Wij hadden dat verwacht"
Wout Weghorst maakt weinig indruk: "Misschien is het afgelopen"
Perez woest tijdens Ajax - FC Utrecht: "Ik word er ziek van"
Ajax verslaat FC Utrecht pas na strafschoppen en gaat Europa in
Geelen duidelijk: "Ongeacht uitslag tegen Utrecht een kloteseizoen"
Míchel reageert op Ajax-geruchten: "Weet het niet, we moeten praten"
Van der Hoorn onder de indruk van Ajax: "Heb de eerste helft gezien"
MATCHDAY| García verrast met twee wijzigingen tegen FC Utrecht
García duidelijk: "Willen persoonlijkheid tonen en met lef spelen"
El Karouani blikt vooruit: "Denk dat het voor Ajax een nadeel is"
Ajax-kandidaat Míchel Sánchez degradeert met Girona uit La Liga
Vermoedelijke opstelling Ajax: Spitsendilemma voor Óscar García
Wilfred Genee: "Zo hebben we hem bij Ajax echt nooit gezien"
Ajax moet Europees voetbal halen: "Dat mag en kan geen optie zijn"
Ajax Vrouwen pikt verdedigster transfervrij op bij grote rivaal
'In dit segment zoekt Cruijff naar spelers': "Zij worden besproken"