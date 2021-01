© Proshots

De kans is aanwezig dat Christian Eriksen in 2021 weer op de Nederlandse velden te bewonderen is. Dat laat de Turkse journalist Ekrem Konur dinsdagochtend weten op Twitter.

De journalist focust zich deze maand volop op het transfernieuws. Volgens hem strijden Ajax, Tottenham Hotspur en Wolverhampton momenteel voor de handtekening van Eriksen, die het niet goed naar zijn zin heeft in Italië. Aangezien de Italiaanse journalist Gianluca Di Marzio maandagavond al meldde dat de Amsterdammers reeds contact opnamen met zijn zaakwaarnemer, lijkt het erop dat de club serieus werk maakt van de komst van Eriksen.

De aanvallende middenvelder stond tussen 2010 en 2013 onder contract bij Ajax. Eriksen kwam in die jaren tot 113 wedstrijden voor het eerste elftal, waarin hij 25 maal het doel trof en ook nog eens 50 assists op zijn naam zette. Vervolgens besloot hij naar Tottenham Hotspur te gaan, waar hij zich ontwikkelde tot een van de smaakmakers van het team. Een jaar geleden vertrok hij naar Internazionale voor een nieuwe uitdaging, maar dat bleek minder succesvol dan gedacht.

Tottenham, Ajax and Wolverhampton are in the race for Christian Eriksen. There is a good chance that Eriksen will return to the point where he started football (Ajax).#Ajax #Tottenham #Wolverhampton

— Ekrem Konur (@Ekremkonur) January 5, 2021