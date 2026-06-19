Ajax maakt eerste oefentegenstander in voorbereiding bekend

Ajax begint volgende week aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De Ajacieden van trainer Míchel beleggen van maandag 6 tot en met zaterdag 11 juli een trainingsweek in Garderen.

De eerste oefenwedstrijd staat gepland op zaterdag 4 juli. Dan komt het Griekse Panathinaikos op bezoek op het complex van EFC '58 Ermelo op sportpark De Zanderij.