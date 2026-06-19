Ajax maakt eerste oefentegenstander in voorbereiding bekend
Ajax begint de oefencampagne deze zomer tegen Panathinaikos. Dat meldt de Amsterdamse club via de officiële kanalen.
Ajax begint volgende week aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De Ajacieden van trainer Míchel beleggen van maandag 6 tot en met zaterdag 11 juli een trainingsweek in Garderen.
De eerste oefenwedstrijd staat gepland op zaterdag 4 juli. Dan komt het Griekse Panathinaikos op bezoek op het complex van EFC '58 Ermelo op sportpark De Zanderij.
Ajax begint al snel aan de eerste belangrijke wedstrijd en op 23 en 30 juli al in de tweede voorronde van de UEFA Conference League. FK Vojvodina (Servië) of het Hongaarse Ferencváros is dan de tegenstander.
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