Ajax maakt geen indruk: "NAC Breda had het veel beter voor elkaar"

Excelsior won zaterdag met 1-0 van NAC Breda. Volgens trainer Ruben den Uil was het een moeilijkere wedstrijd dan een week eerder tegen Ajax het geval was.

Excelsior won vorige week verrassend met 1-2 in Amsterdam. "Wat ik een interessante situatie vond vorige week, was dat we tegen een tegenstander speelde die de keeper niet onder druk zette, maar ook geen lijnen dichtzette én ook weinig duels speelde", blikt Den Uil terug in Goedemorgen Eredivisie. "Dat verbaasde me in zekere zin wel."

Volgens de oefenmeester had NAC Breda dat beter voor elkaar. "NAC zette onze keeper niet onder druk, maar zorgde er wel voor dat ze overal kort zaten, om zo het duel te spelen. Vorige week zette Ajax de keeper niet of nauwelijks onder druk, maar zorgde er ook niet voor dat ze overal duels konden spelen. Ze deden het allebei niet. Dat vond ik verrassend", vervolgt Den Uil. "Vorige week was het voor ons een makkelijkere wedstrijd dan gisteren tegen NAC. NAC had het veel beter voor elkaar."