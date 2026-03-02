Ajax maakt geen indruk: "Weet niet waar ik naar heb zitten kijken"

Perez kon weinig genieten van de wedstrijd in Zwolle. "Ik heb mij van 12.15 uur tot 14.10 uur maar tien minuten vermaakt. Dat was in de rust met Kees Kwakman en Cristian Willaert. Verder weet ik niet waar ik naar heb zitten kijken", stelt hij in Dit Was Het Weekend van ESPN.

Vink kon niet geloven hoe veel balverlies Ajax leed tegen PEC Zwolle. "Je speelt een wedstrijd waarbij niemand enigszins bij zijn normale vorm kwam en je lijdt in die wedstrijd 157 keer balverlies. In een gemiddelde Eredivisie-wedstrijd aan de onderkant wordt 100 tot 120 keer balverlies geleden", weet de analist. "Ajax nu 157 keer."

De analist ziet al weken geen vooruitgang bij de ploeg van Fred Grim. "Ajax heeft steeds één goede helft gespeeld. Dan hoop je dat ze op een gegeven moment sterker worden. Ze trainen meer, ze hoeven geen Champions League meer te spelen... Je hoopt dan dat ze geen 45 minuten, maar 70 minuten sterk spelen. Maar ze spelen eerder 10 tot 15 minuten goed en dat vind ik kwalijk", besluit Vink.