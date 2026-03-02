Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax maakt geen indruk: "Weet niet waar ik naar heb zitten kijken"

Max
bron: ESPN
Davy Klaassen baalt
Davy Klaassen baalt Foto: © BSR Agency

Kenneth Perez en Marciano Vink zijn heel kritisch op Ajax. De Amsterdammer speelden zondag gelijk tegen PEC Zwolle. 

Perez kon weinig genieten van de wedstrijd in Zwolle. "Ik heb mij van 12.15 uur tot 14.10 uur maar tien minuten vermaakt. Dat was in de rust met Kees Kwakman en Cristian Willaert. Verder weet ik niet waar ik naar heb zitten kijken", stelt hij in Dit Was Het Weekend van ESPN

Vink kon niet geloven hoe veel balverlies Ajax leed tegen PEC Zwolle. "Je speelt een wedstrijd waarbij niemand enigszins bij zijn normale vorm kwam en je lijdt in die wedstrijd 157 keer balverlies. In een gemiddelde Eredivisie-wedstrijd aan de onderkant wordt 100 tot 120 keer balverlies geleden", weet de analist. "Ajax nu 157 keer."

De analist ziet al weken geen vooruitgang bij de ploeg van Fred Grim. "Ajax heeft steeds één goede helft gespeeld. Dan hoop je dat ze op een gegeven moment sterker worden. Ze trainen meer, ze hoeven geen Champions League meer te spelen... Je hoopt dan dat ze geen 45 minuten, maar 70 minuten sterk spelen. Maar ze spelen eerder 10 tot 15 minuten goed en dat vind ik kwalijk", besluit Vink. 

Gerelateerd:
Willem van Hanegem

Van Hanegem kraakt Ajax: "Dat is toch eigenlijk onverklaarbaar?"

0
Hélène Hendriks en Wim Kieft

Wim Kieft ziet twee zwakke schakels bij Ajax: "Was zó slecht"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Paul Simonis

Simonis wil werken bij club in Eredivisie: "Liever dan bij Ajax"

0
Sven Botman is de gevierde man

Sven Botman maakt indruk en scoort: "Zorgen dat hij fit blijft"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar looft: "De grootste speler die Ajax ooit gehad heeft"

0
Wout Weghorst wacht op een invalbeurt bij Ajax

"Wout Weghorst sliep toen in één keer in een pyama van Ajax"

0
Bram van Polen

Van Polen ziet probleem bij Nederlandse clubs: "Dan ben je weg"

0
Davy Klaassen bedankt de Ajax-fans in de Johan Cruijff Arena

"Ik denk dat ze een speler als Davy Klaassen best wel misten"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar: "Mijn vertrek bij Ajax heeft mij echt geholpen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties