'Hartman wilde wel naar Ajax': "Druk op hem is zo groot geworden"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Ajax maakt gewenste opvolger van Danny Blind in de RvC bekend

Gijs Kila
bron: Ajax
Danny Blind op de tribune bij Ajax
Danny Blind op de tribune bij Ajax Foto: © Pro Shots

Ajax is in gesprek met Edo Ophof voor een plek in de raad van commissarissen. Dat bevestigt de club via de officiële kanalen. De Amsterdammers zien in Ophof de beoogde opvolger van Danny Blind, die later dit jaar vertrekt uit de RvC.

Ophof is geen onbekende binnen Ajax. Als speler was hij acht jaar actief in Amsterdam en kwam hij tot 193 officiële wedstrijden in het eerste elftal. Na zijn actieve loopbaan bleef hij werkzaam in het voetbal, onder meer bij NEC. Sinds bijna drie jaar maakt Ophof deel uit van de bestuursraad van Ajax, waardoor hij al nauw betrokken is bij het reilen en zeilen binnen de club.

Ajax laat weten dat de gesprekken met Ophof nog lopen en dat het proces nog niet is afgerond. Zodra er definitief duidelijkheid is over zijn aanstelling, zal de club de achterban verder informeren. Ophof zou daarmee één van de openstaande vacatures binnen de RvC invullen.

Het laatste Ajax Nieuws Danny Blind
