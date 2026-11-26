Ajax maakt grote indruk in Zwitserland: "Met een druk op de knop"
Ajax heeft met de ruime overwinning op FC Thun (4-0) ook in Zwitserland indruk gemaakt. De buitenlandse media zagen donderdagavond een groot kwaliteitsverschil tussen beide ploegen en zijn onder de indruk van het spel van de Amsterdammers.
Het Zwitserse Blick zag de regerend landskampioen weggeveegd worden in Amsterdam. "Ajax had duidelijk de overhand. 21 jaar na de vorige ontmoeting tussen de twee ploegen eindigde de nieuwe confrontatie in 4-0, maar de uitslag had ook groter kunnen uitpakken. Die Thuner hielden hun doel slechts vijf minuten schoon."
Bij Watson wordt vooral gewezen op het verschil in kwaliteit tussen beide selecties. "Hoewel de gouden tijd van Ajax voorbij is, is de marktwaarde van de Nederlandse ploeg volgens de website Transfermarkt 11,7 keer hoger dan die van Thun. De favorietenrol van de Amsterdammers was duidelijk zichtbaar op het veld en de gastheren maakten hun naam waar."
Ook de Basler Zeitung is te spreken over het optreden van de ploeg van Míchel Sánchez. Het Zwitserse dagblad vindt de ruime nederlaag van FC Thun dan ook geen schande. "Thun werd vaak overweldigd door het tempo dat Ajax als het ware met een druk op de knop kon aanzetten. Zelfs in de kleinste ruimtes speelden de Nederlanders vaak zonder problemen de achterhoede van Thun zoek."
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