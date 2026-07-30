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'Ajax maakt haast: werkvergunning Arokodare race tegen de klok'

Max
bron: De Telegraaf
Tolu Arokodare
Tolu Arokodare Foto: © BSR Agency

Ajax hoopt zo snel mogelijk te kunnen beschikken over nieuwe aanwinst Tolu Arokodare. De aanvraag voor een werkvergunning is inmiddels al de deur uit.

Ajax presenteerde woensdagmiddag de nieuwe spits. Arokodare wordt voor één seizoen gehuurd van Wolverhampton Wanderers en kan daarna definitief overgenomen worden door de Amsterdammers. Ajax betaalt naar verluidt iets meer dan twee miljoen euro aan salaris. 

Ajax wil zo snel mogelijk kunnen beschikken over de Nigeriaanse spits. Donderdagavond speelt de ploeg van Míchel in de voorronde van de Conference League tegen Vojvodina. Dat duel is niet haalbaar, maar de Telegraaf weet dat de aanvraag voor een werkvergunning al de deur uit is voor de volgende affiches. 

De Amsterdammers hopen dat Arokodare volgende week zijn debuut kan maken. Als Ajax de return tegen Vojvodina (4-1 zege in eerste wedstrijd) overleven, staat er volgende week donderdag een wedstrijd tegen Shelbourne of Nomme Kalju op het programma. Arokodare moet woensdagavond 5 augustus bij de UEFA zijn aangemeld om dat duel te halen. 

Volgende week zondagmiddag begint Ajax tegen PEC Zwolle aan het nieuwe Eredivisieseizoen. 

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