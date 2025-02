Ajax maakt indruk: "Ik vind het serieus heel bizar en knap"

Danny Koevermans begint langzaam te geloven in een kampioenschap van Ajax. De Amsterdammers staan met een wedstrijd minder gespeeld in punten gelijk met PSV.

Afgelopen weekend liet PSV twee punten liggen en won Ajax bij Fortuna Sittard. Het spel van de Amsterdammers is nog niet altijd even goed, maar ze blijven wel punten pakken. "Ik kijk elke week naar Ajax en hoe ze het doen doen ze het. Farioli heeft een bepaalde methode gevonden", reageert Koevermans bij ESPN.

Koevermans vindt de kritiek op het spel van Ajax dan ook niet terecht. "Soms willen we alleen maar mooi voetbal zien en hoor je: ze komen niet om te voetballen. Komen ze om te tennissen dan? Ze verdedigen af en toe meer omdat de tegenstander beter is of ze een bepaald plan hebben. Ik vind het serieus heel bizar en knap", aldus de voormalig profvoetballer, die niet uitsluit dat Ajax kampioen gaat worden. "Hoe ik het nu bekijk, ga ik daar wel in geloven."