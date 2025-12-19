Kick-off
Mike Verweij voorspelt Ajax-situatie: "Dat gaat enorm knetteren"
Ajax maakt indruk op tegenstander: "Is natuurlijk een topploeg"

bron: NEC
Dick Schreuder
Dick Schreuder Foto: © BSR Agency

Dick Schreuder kijkt uit naar de wedstrijd tegen Ajax. De Amsterdammers gaan zaterdagavond op bezoek bij de Nijmegenaren. 

Ajax begon het seizoen niet goed, maar zit de laatste weken in een goede vorm. "Ajax is natuurlijk een topploeg. We verwachten een hele moeilijke wedstrijd. Ze kunnen heel goed voetballen, dat hebben we gezien. Ze hebben de organisatie verdedigend beter op orde, maar dat betekent niet dat ze alleen maar verdedigen", blikt Schreuder vooruit bij de clubkanalen van NEC. "Ik heb ook veel goede aanvallen gezien. Ik pin me niet vast op één of twee wedstrijden; ik zie al weken een goed Ajax."

NEC staat dit seizoen onder Schreuder bekend om het attractieve, aanvallende voetbal en dat moet tegen Ajax ook weer gebeuren. "We zullen proberen dat op dezelfde manier te doen als altijd: aanvallen", benadrukt de oefenmeester. "En op het moment dat we de bal verliezen, moeten we verdedigend goed staan."

Dick Schreuder
