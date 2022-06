Geschreven door Idse Geurts 23 jun 2022 om 11:06

Nu de transfer van Sébastien Haller naar Borussia Dortmund zo goed als beklonken is, moet Ajax druk op zoek naar een nieuwe spits. Het is geen geheim dat Brian Brobbey de meest voorname kandidaat is om Haller op te volgen, maar Ajax heeft nog een spits op het oog. Volgens De Telegraaf hebben de Amsterdammers immers hun interesse in Joshua Zirkzee kenbaar gemaakt bij Bayern München.

De ochtendkrant stelt dat Ajax het liefste zowel Brobbey als Zirkzee binnen wilt halen. Hiermee heeft de regerend landskampioen een voorhoede die nog meerdere jaren meekan. Ajax moet echter wel twee forse transferbedragen naar Duitsland overmaken voor Zirkzee en Brobbey. RB Leipzig wil naar verluidt achttien miljoen euro voor Brobbey, terwijl Bayern meer dan tien miljoen euro wilt ontvangen voor Zirkzee. Toch zullen deze bedragen geen probleem moeten zijn voor Ajax. De transfer van Haller levert rond de 35 miljoen euro op, terwijl eerder ook Ryan Gravenberch vertrok voor 24 miljoen euro. De clubkas van Ajax zit dus aardig vol.

Afgelopen seizoen werd Zirkzee verhuurd aan het Belgische RSC Anderlecht. Hier deed de aanvaller het zeker niet onverdienstelijk. In 32 wedstrijden wist Zirkzee vijftien keer te scoren. Daarnaast leverde de spits ook nog acht assists.