'Ajax maakt kans: Belgisch toptalent staat open voor transfer'

De zestienjarige Onia Seke kwam dit seizoen twaalf keer in actie in de Challenger Pro League voor de beloften van Anderlecht en was de jongste debutant ooit in het Belgische betaald voetbal. Volgens La Dernière Heure ziet Anderlecht de jonge linksbuiten liever niet vertrekken, maar wordt een transfer deze zomer absoluut niet uitgesloten.

Onia Seke sluit een vertrek zelf namelijk ook niet uit. Hij staat niet onwelwillend tegenover een nieuwe uitdaging, maar wil Anderlecht alleen verlaten voor een interessant nieuw avontuur. De vleugelaanvaller kan daarmee in de voetsporen treden van Rayane Bounida en Ethan Butera, die Anderlecht in het verleden ook inruilden voor Ajax. De Belg ligt nog tot medio 2027 vast.