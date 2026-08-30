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Ajax maakt korte metten met Telstar en pakt drie makkelijke punten

Rik Engelbertink
bron: Ajax1
Marcos Leonardo en Oliver Edvardsen vieren een goal
Marcos Leonardo en Oliver Edvardsen vieren een goal Foto: © Pro Shots

Ajax heeft op zondagmiddag geen kind gehad aan Telstar. De Amsterdammers deden hun sportieve plicht en wonnen met maar liefst 0-4. 

De eerste goal van Ajax liet lang op zich wachten, maar uiteraard was het Davy Klaassen - mister 1-0 - die de Amsterdammers in de 37ste minuut op voorsprong zette. Met die stand zochten beide ploegen ook de kleedkamers op.

Na rust was het Steven Berghuis die de score naar 0-2 uitbreidde. Tolu Arokodare zorgde vier minuten daarop ook al snel voor de 0-3, waarmee de wedstrijd in het slot viel. Marcos Leonardo zorgde met de 0-4 voor het slotakkoord.

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