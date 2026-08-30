Ajax maakt korte metten met Telstar en pakt drie makkelijke punten
Ajax heeft op zondagmiddag geen kind gehad aan Telstar. De Amsterdammers deden hun sportieve plicht en wonnen met maar liefst 0-4.
De eerste goal van Ajax liet lang op zich wachten, maar uiteraard was het Davy Klaassen - mister 1-0 - die de Amsterdammers in de 37ste minuut op voorsprong zette. Met die stand zochten beide ploegen ook de kleedkamers op.
Na rust was het Steven Berghuis die de score naar 0-2 uitbreidde. Tolu Arokodare zorgde vier minuten daarop ook al snel voor de 0-3, waarmee de wedstrijd in het slot viel. Marcos Leonardo zorgde met de 0-4 voor het slotakkoord.
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