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'Ajax maakt nieuwe technische staf bekend op eerste trainingsdag'

Sara
bron: Algemeen Dagblad
Míchel Sánchez
Míchel Sánchez Foto: © BSR Agency

Ajax begint donderdag 25 juni aan het nieuwe seizoen. De medische testen staan dan op de planning. De dag erna gaat de eerste trainingssessie onder Míchel van start. Johan Inan verwacht dat dan ook  de nieuwe technische staf via de officiële kanalen bekendgemaakt wordt. 

"Dat betekent dat Míchel op vrijdag 26 juni zijn eerste training zal geven aan een grote groep Ajax-spelers", schrijft de verslaggever van het Algemeen Dagblad. "Vier weken later, op donderdag 22 juli, zal de trainer officieel debuteren voor Ajax in de tweede voorronde van de Conference League tegen Ferencvaros of Vojvodina."

Wie hem daarbij zal assisteren, is nog niet bekendgemaakt. "Niet omdat technisch directeur Jordi Cruijff ze nog moet vinden. De staf van Míchel is rond en zal vermoedelijk rond de eerste training op de officiële kanalen van de club voorgesteld worden", aldus Inan. 

Team Míchel zal volgens Inan voornamelijk uit Spanjaarden bestaan. "Eén van hen, Juanvi Peinado, kondigde zijn komst als assistent via Instagram al aan. De verwachting is dat Cruijff een Nederlander die al actief was bij Ajax aan de technische staf zal toevoegen."

"Verder krijgt de nieuwe trainer dus een paar landgenoten als specialisten", vervolgt Inan. "Wie dat zijn, moet nog blijken. In het kielzog van Míchel vertrokken ook performance-coach David Porcel en keeperstrainer Juan Carlos Balaguer afgelopen maand bij Girona. Zij zouden daarom dus zo bij Ajax herenigd kunnen worden."

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