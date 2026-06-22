'Ajax maakt nieuwe technische staf bekend op eerste trainingsdag'

Ajax begint donderdag 25 juni aan het nieuwe seizoen. De medische testen staan dan op de planning. De dag erna gaat de eerste trainingssessie onder Míchel van start. Johan Inan verwacht dat dan ook de nieuwe technische staf via de officiële kanalen bekendgemaakt wordt.

"Dat betekent dat Míchel op vrijdag 26 juni zijn eerste training zal geven aan een grote groep Ajax-spelers", schrijft de verslaggever van het Algemeen Dagblad. "Vier weken later, op donderdag 22 juli, zal de trainer officieel debuteren voor Ajax in de tweede voorronde van de Conference League tegen Ferencvaros of Vojvodina."

Wie hem daarbij zal assisteren, is nog niet bekendgemaakt. "Niet omdat technisch directeur Jordi Cruijff ze nog moet vinden. De staf van Míchel is rond en zal vermoedelijk rond de eerste training op de officiële kanalen van de club voorgesteld worden", aldus Inan.

Team Míchel zal volgens Inan voornamelijk uit Spanjaarden bestaan. "Eén van hen, Juanvi Peinado, kondigde zijn komst als assistent via Instagram al aan. De verwachting is dat Cruijff een Nederlander die al actief was bij Ajax aan de technische staf zal toevoegen."