Ajax maakt nog kans op Resink: nog 'niet akkoord' met Benfica

De belangstelling voor Stije Resink neemt met de dag toe, maar een transfer naar Benfica is vooralsnog niet in kannen en kruiken. Waar in Portugal werd beweerd dat er al een akkoord was bereikt tussen FC Groningen en de club van José Mourinho, blijkt daar volgens Voetbal International niets van te kloppen. De middenvelder blijft tot nu toe dus gewoon actief in het noorden van Nederland.

Resink heeft zich dit seizoen in de kijker gespeeld met zijn spel bij FC Groningen. Niet alleen Benfica heeft serieuze interesse, ook Ajax en Feyenoord volgen de situatie op de voet. Toch is het de Portugese topclub die zich als eerste concreet heeft gemeld bij Groningen, al leidde dat nog niet tot een officieel bod.

De 22-jarige controleur is zich bewust van de interesse, maar houdt de rust zelf nog vast. "Soms komen er clubs en bedragen voorbij waar twee keer over nagedacht moet worden", zei hij recent in een interview met Het Dagblad van het Noorden. "Ondertussen ligt er nog geen bod bij FC Groningen, dus moet ik afwachten hoe het verdergaat."

Ondanks alle geruchten stond Resink zondag gewoon aan de aftrap in het duel met Fortuna Sittard. Voorlopig blijft hij dus een vaste waarde bij de Groningers, al is de kans reëel dat zijn toekomst elders ligt. Ajax zou de ontwikkelingen "nauwlettend" volgen, terwijl Benfica het eerste buitenlandse bod lijkt voor te bereiden.