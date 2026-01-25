Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax maakt nog kans op Resink: nog 'niet akkoord' met Benfica

Thomas
bron: Voetbal International
Stije Resink
Stije Resink Foto: © BSR Agency

De belangstelling voor Stije Resink neemt met de dag toe, maar een transfer naar Benfica is vooralsnog niet in kannen en kruiken. Waar in Portugal werd beweerd dat er al een akkoord was bereikt tussen FC Groningen en de club van José Mourinho, blijkt daar volgens Voetbal International niets van te kloppen. De middenvelder blijft tot nu toe dus gewoon actief in het noorden van Nederland.

Resink heeft zich dit seizoen in de kijker gespeeld met zijn spel bij FC Groningen. Niet alleen Benfica heeft serieuze interesse, ook Ajax en Feyenoord volgen de situatie op de voet. Toch is het de Portugese topclub die zich als eerste concreet heeft gemeld bij Groningen, al leidde dat nog niet tot een officieel bod.

De 22-jarige controleur is zich bewust van de interesse, maar houdt de rust zelf nog vast. "Soms komen er clubs en bedragen voorbij waar twee keer over nagedacht moet worden", zei hij recent in een interview met Het Dagblad van het Noorden. "Ondertussen ligt er nog geen bod bij FC Groningen, dus moet ik afwachten hoe het verdergaat."

Ondanks alle geruchten stond Resink zondag gewoon aan de aftrap in het duel met Fortuna Sittard. Voorlopig blijft hij dus een vaste waarde bij de Groningers, al is de kans reëel dat zijn toekomst elders ligt. Ajax zou de ontwikkelingen "nauwlettend" volgen, terwijl Benfica het eerste buitenlandse bod lijkt voor te bereiden.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Johan Derksen

Derksen voorziet 'invasie' bij Ajax: "Dan ligt die club op zijn reet"

0
Oleksandr Zinchenko

'Transfer Zinchenko naar Ajax complex, constructie is gewijzigd'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden Ajax transfers & geruchten
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

0
Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

0
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

0
Mario Been

Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."

0
Hans Kraay

Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"

0
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties