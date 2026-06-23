Ajax maakt oefenduels bekend: Engelse club op bezoek in de Arena
Ajax heeft vriendschappelijke wedstrijden tegen AEK Larnaca (10 juli), VfL Bochum (15 juli), Olympiakos (18 juli) en Burnley FC (26 juli) toegevoegd aan het programma in de voorbereiding. Dat laat de club uit Amsterdam dinsdagmiddag weten via de officiële kanalen.
De wedstrijd tegen Burnley FC wordt afgewerkt in de Johan Cruijff Arena en begint om 14:00 uur. Bij de Engelse club staan onder andere bekende spelers als Quilindschy Hartman, Kyle Walker, Hannibal, Aaron Ramsey en Zian Flemming onder contract.
Burnley eindigde het afgelopen seizoen op een 19e plek in de Premier League en is daardoor gedegradeerd. Meer informatie over de kaartverkoop volgt binnenkort. De wedstrijden tegen VfL Bochum en Olympiakos zijn helaas besloten, maar beide potjes op De Toekomst zullen wel live worden uitgezonden.
Oefenprogramma Ajax in de voorbereiding op het seizoen 2026/2027:
- Zaterdag 4 juli: Ajax – Panathinaikos (17:00 uur)
- Vrijdag 10 juli: Ajax – AEK Larnaca (18:00 uur)
- Woensdag 15 juli: Ajax – VfL Bochum (17:00 uur, besloten)
- Zaterdag 18 juli: Ajax – Olympiakos (15:30 uur, besloten)
- Zondag 26 juli: Ajax – Burnley (14:00 uur)
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