Ajax maakt oefenprogramma bekend, alle wedstrijden live te volgen

Ajax begint over tien dagen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Op zondag 29 juni wordt de selectie van trainer John Heitinga op De Toekomst verwacht, een dag later vindt de eerste officiële training plaats.

Op zondag 29 juni ondergaan de Ajacieden, zonder de internationals die later aansluiten, allerlei tests. Een dag later, op maandag 30 juni, vindt de eerste officiële training plaats. Op zaterdag 5 juli speelt Ajax de eerste oefenwedstrijd. Op de Toekomst is het Schotse Hibernian FC in een besloten duel de tegenstander. De wedstrijd is live te volgen op onze kanalen.

Twee dagen later vertrekt de selectie naar Zeist voor een trainingskamp. Die week wordt op zaterdag 12 juli afgesloten met een vriendschappelijke wedstrijd tegen het Deense Aarhus GF. Het duel wordt afgewerkt op de velden van v.v. Hattem en zal tevens live uitgezonden worden door Ziggo Sport. Op woensdag 16 en zaterdag 19 juli komen de Ajacieden opnieuw in actie. Eerst wordt er besloten in Amsterdam gespeeld tegen PAOK. Het duel zal live gestreamd worden via de officiële kanalen van Ajax.

Drie dagen later volgt een duel met KV Mechelen op de velden van v.v. OWIOS in Oldebroek. Deze wedstrijd wordt live uitgezonden door Ziggo Sport. Vanaf 22 juli is Ajax in Noord-Italië om deel te nemen aan de Como Cup. Daar speelt Ajax op donderdag 24 juli tegen Celtic. Bij winst is de winnaar van Como – Al-Ahli op zondag 27 juli de tegenstander in de finale. Verliest Ajax van de Schotten dan speelt het een dag eerder tegen de verliezer van het andere duel. De duels van Ajax zijn live te volgen via Ziggo Sport.



Voordat de competitie begint, is Ajax voornemens om op zondagmiddag 3 augustus in de Johan Cruijff ArenA nog een oefenduel te spelen. Daarover komt binnenkort meer informatie.

Alle duels: