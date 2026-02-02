Ajax maakt officieel bekend: James McConnell geen Ajacied meer

James McConnell keert terug naar Liverpool. Zijn huurovereenkomst bij Ajax zit er daarmee op. Al sinds begin januari zat hij niet meer bij de selectie.

Dat maakt Ajax via haar officiële kanalen bekend. "Ajax, James McConnell en Liverpool FC hebben overeenstemming bereikt over de formele beëindiging van de huurovereenkomst van de speler. De administratieve afhandeling hiervan is afgerond, de speler zelf maakte sinds begin januari al geen deel meer uit van de selectie van Ajax", schrijft de club.

James McConnell speelde slechts in vier Eredivisiewedstrijden van Ajax mee. Daarin overtuigde hij niet. Scoren deed hij nooit, ook gaf hij geen assist. In de Champions League maakt hij ook driemaal zijn opwachting.