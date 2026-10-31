Ajax maakt opstelling bekend voor belangrijke kraker tegen AZ

Ajax speelt op zaterdagavond de zware en lastige thuiswedstrijd tegen AZ Alkmaar. De Amsterdammers trappen om 21:00 uur af in de Johan Cruijff ArenA.

Míchel Sanchez kiest daarbij voor de volgende elf namen. Ter Stegen verdedigt het doel. Ros en Wijndal zijn de laatste weken vaker betrouwbare backs gebleken en zij krijgen ook vanavond de voorkeur. Bouwman en Baas spelen gezamenlijk centraal achterin.

Op het middenveld zijn Mokio en Ambrabat de controleurs. Meer aanvallend ingesteld vinden we Klaassen en Brandt. Ouazane moet de ploeg van creativiteit voorzien terwijl Arokodare de afmaker is.

Opstelling Ajax: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Mokio, Amrabat, Brandt; Klaassen, Arokodare, Ouazane.