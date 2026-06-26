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Ajax maakt plotseling vertrek bekend: jeugdtrainer per direct weg

Joram
Paul Nuijten van Ajax
Paul Nuijten van Ajax Foto: © Pro Shots

Paul Nuijten vertrekt per direct bij Ajax. Dat maken de Amsterdammers bekend op hub clubsite. De 33-jarige trainer, die in eerste instantie was aangewezen als hoofdcoach van Ajax O19 voor komend seizoen, heeft in goed overleg met de club zijn contract beëindigd.

Nuijten lag nog tot medio 2027 vast in Amsterdam, maar beide partijen hebben besloten om de samenwerking vroegtijdig te beëindigen. Dat maakte Ajax vrijdagavond bekend. De trainer maakte in 2024 de overstap naar de jeugdopleiding van de Amsterdammers, waar hij begon als coach van Ajax O17. 

Gedurende het seizoen kreeg hij meerdere rollen binnen de club. Zo was hij enige tijd assistent bij het eerste elftal onder Fred Grim en later betrokken bij Jong Ajax. Na de trainerswissel waarbij Oscar García het overnam van Grim, keerde Nuijten terug richting de jeugdopleiding.

Deze zomer leek hij opnieuw klaar te staan als hoofdtrainer van Ajax O19, maar die rol gaat dus niet door. Wie komend seizoen de leiding krijgt over Ajax O19 is nog niet bekend.

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