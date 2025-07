'Ajax maakt prioriteiten duidelijk en denkt aan Henderson-opvolger'

De hoogste prioriteit ligt volgens het medium bij het binnenhalen van een aanvallende middenvelder met creativiteit. Daarnaast is er vanwege de blessure van Josip Sutalo ook behoefte aan versterking in het hart van de defensie. Toch wordt ook de positie van verdedigende middenvelder nadrukkelijk in overweging genomen, aangezien Ajax na het vertrek van Henderson nog geen directe opvolger heeft vastgelegd.

Binnen de club wordt er echter veel vertrouwen uitgesproken in de jonge Jorthy Mokio. De zeventienjarige Belg maakte vorig seizoen al zijn debuut en maakt ook in de voorbereiding op het nieuwe seizoen indruk. Vooral zijn optreden tegen PAOK Saloniki oogstte lof. Daarnaast wordt ook Davy Klaassen intern gezien als een mogelijke invulling voor de controlerende rol op het middenveld.