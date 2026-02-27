'Ajax maakt promotie binnen Adidas en komt in rijtje eliteclubs'

Ajax zat de laatste jaren in een lagere categorie bij Ajax. Met de nieuwe promotie schuift de club echter op naar hetzelfde technische niveau als Europese grootmachten als Liverpool FC, Real Madrid, Juventus en Bayern München. Op het gebied van wedstrijdshirts zal Ajax gelijk worden getrokken met de absolute top.

De Amsterdammers ontvangen dezelfde hoogwaardige materialen en productietechnieken. Voor de spelers betekent dat een upgrade naar de nieuwste generatie Climacool-technologie. Die moet zorgen voor betere ventilatie en vochtregulatie, onder meer via geperforeerde schouderpanelen en een aangepaste stofstructuur.

Ook op het gebied van design heeft de promotie een groot effect. Het klassieke Trefoil-logo keert terug. Het iconische Adidas-embleem verschijnt komend seizoen op de uitshirts. Slechts een selecte groep topclubs krijgt dat voorrecht, en Ajax hoort daarbij. Volgens de eerste signalen wordt het uitshirt uitgevoerd in een opvallende zwart-oranje combinatie.

Met de 'local elite'-status krijgt Ajax ook uitgebreidere lifestylecollecties, specifiek afgestemd op de identiteit van stad en achterban. Voor Ajax staat onder meer een retrocollectie op de planning, geïnspireerd op de jaren negentig. Daarnaast wordt de samenwerking met het Amsterdamse dance-icoon ID&T voortgezet