Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Ajax maakt promotie binnen Adidas en komt in rijtje eliteclubs'

Amber
bron: Footy Headlines
Ajax viert de goal van Mika Godts tegen Fortuna
Ajax viert de goal van Mika Godts tegen Fortuna Foto: © Pro Shots

Ajax gaat 'promotie' maken binnen Adidas. Volgens Footy Headlines krijgt de Amsterdamse club de zogeheten ‘local elite’-status. Dat betekent onder meer betere technologie en meer invloed op designs.

Ajax zat de laatste jaren in een lagere categorie bij Ajax. Met de nieuwe promotie schuift de club echter op naar hetzelfde technische niveau als Europese grootmachten als Liverpool FC, Real Madrid, Juventus en Bayern München. Op het gebied van wedstrijdshirts zal Ajax gelijk worden getrokken met de absolute top.

De Amsterdammers ontvangen dezelfde hoogwaardige materialen en productietechnieken. Voor de spelers betekent dat een upgrade naar de nieuwste generatie Climacool-technologie. Die moet zorgen voor betere ventilatie en vochtregulatie, onder meer via geperforeerde schouderpanelen en een aangepaste stofstructuur.

Ook op het gebied van design heeft de promotie een groot effect. Het klassieke Trefoil-logo keert terug. Het iconische Adidas-embleem verschijnt komend seizoen op de uitshirts. Slechts een selecte groep topclubs krijgt dat voorrecht, en Ajax hoort daarbij. Volgens de eerste signalen wordt het uitshirt uitgevoerd in een opvallende zwart-oranje combinatie. 

Met de 'local elite'-status krijgt Ajax ook uitgebreidere lifestylecollecties, specifiek afgestemd op de identiteit van stad en achterban. Voor Ajax staat onder meer een retrocollectie op de planning, geïnspireerd op de jaren negentig. Daarnaast wordt de samenwerking met het Amsterdamse dance-icoon ID&T voortgezet

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Zet in op Ajax tegen PEC Zwolle!

Ajax speelt zondag de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Dick Schreuder in Nijmegen

NEC-directeur laat zich uit over Ajax-geruchten Dick Schreuder

0
Jeffrey de Lange onder de lat bij Olympique Marseille

'Oud-Ajacied Jeffrey de Lange twijfelt over aanbod van Marseille'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Sven Botman is de gevierde man

Sven Botman maakt indruk en scoort: "Zorgen dat hij fit blijft"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar looft: "De grootste speler die Ajax ooit gehad heeft"

0
Wout Weghorst wacht op een invalbeurt bij Ajax

"Wout Weghorst sliep toen in één keer in een pyama van Ajax"

0
Bram van Polen

Van Polen ziet probleem bij Nederlandse clubs: "Dan ben je weg"

0
Davy Klaassen bedankt de Ajax-fans in de Johan Cruijff Arena

"Ik denk dat ze een speler als Davy Klaassen best wel misten"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar: "Mijn vertrek bij Ajax heeft mij echt geholpen"

0
Mika Godts juicht na zijn doelpunt

Ajax blijft 4e na gelijkspel tegen directe concurrent NEC (video)

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties