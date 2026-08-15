'Ajax maakt ruimte voor Jofre Torrents en wil viertal nog lozen'
Ajax wil de selectie voor het einde van de transferperiode verder uitdunnen. Owen Wijndal, Josip Sutalo, Ko Itakura en Kasper Dolberg mogen de club nog verlaten. Met hun vertrek kan Ajax bovendien flink besparen op de salariskosten.
De Amsterdamse club heeft inmiddels financiële ruimte gecreëerd om Jofre Torrents definitief vast te leggen. Volgens De Telegraaf wordt de linksback transfervrij overgenomen van FC Barcelona.
Ajax heeft wel afspraken gemaakt over bonussen. Wanneer Torrents bepaalde doelstellingen behaalt, kan het bedrag dat Ajax uiteindelijk betaalt oplopen tot net onder de zes miljoen euro.
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'Ajax maakt ruimte voor Jofre Torrents en wil viertal nog lozen'
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