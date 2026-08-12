Ajax maakt selectie bekend: Steven Berghuis niet mee naar Ierland

Berghuis ontbrak woensdag al op de training van Ajax en is ook niet opgenomen in de 23-koppige selectie voor de uitwedstrijd tegen Shelbourne. Volgens de club ontbreekt de aanvaller vanwege privé-omstandigheden. Dies Janse keert terug in de selectie van Míchel Sánchez.

Ajax verdedigt donderdagavond in Ierland een 3-1 voorsprong. De wedstrijd tegen Shelbourne begint om 20.45 uur.