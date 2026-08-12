Ajax maakt selectie bekend: Steven Berghuis niet mee naar Ierland
Steven Berghuis gaat niet met Ajax mee naar Shelbourne FC. Dat maakt de Amsterdamse club woensdagmiddag bekend via de officiële kanalen.
Berghuis ontbrak woensdag al op de training van Ajax en is ook niet opgenomen in de 23-koppige selectie voor de uitwedstrijd tegen Shelbourne. Volgens de club ontbreekt de aanvaller vanwege privé-omstandigheden. Dies Janse keert terug in de selectie van Míchel Sánchez.
Ajax verdedigt donderdagavond in Ierland een 3-1 voorsprong. De wedstrijd tegen Shelbourne begint om 20.45 uur.
De Ajax-selectie voor de wedstrijd tegen Shelbourne FC
Marc ter Stegen
Maarten Paes
Joeri Heerkens
Lucas Rosa
Anton Gaaei
Owen Wijndal
Caio Henrique
Youri Baas
Daley Blind
Aaron Bouwman
Dies Janse
Youri Regeer
Julian Brandt
Oscar Gloukh
Davy Klaassen
Jorthy Mokio
Maher Carrizo
Kasper Dolberg
Mika Godts
Oliver Edvardsen
Marcos Leonardo
Tolu
Abdellah Ouazane
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