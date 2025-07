Ajax maakt selectie voor trainingskamp bekend; twee verrassingen

Ajax vertrekt dinsdag met 29 spelers naar het trainingskamp in het Italiaanse Como. Opvallend is de aanwezigheid van twee jonge Japanners van partnerclub Gamba Osaka.

De 18-jarige aanvallende middenvelder Gaku Nawata en 17-jarige doelman Rui Araki mogen zich op proef laten zien aan trainer John Heitinga. Beiden maken onderdeel uit van het samenwerkingsverband tussen Ajax en de Japanse club en hopen op een vervolg bij Ajax.

Oscar Gloukh en Joeri Heerkens ontbreken nog in de selectie. Hoewel Ajax met beiden dicht bij een akkoord is, is er nog niets officieel. Ajax speelt tijdens het kamp in de Como Cup, waarin Celtic de eerste tegenstander is.

Dit is de volledige selectie: