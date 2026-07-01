Ajax maakt sponsornieuws bekend: "Die past perfect bij de club"

Team Rockstars IT staat nog (veel) langer op het shirt bij Ajax , zo laat de club uit Amsterdam woensdag weten via de officiële kanalen. Het contract tussen beide partijen is namelijk opengebroken en verlengt tot medio 2029, waarbij het logo zal blijven op de mouw van het tenue.

Cas Biesta, de CCO van Ajax, toont zich enthousiast over de samenwerking met de partner. "Team Rockstars IT heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een betrokken en ambitieuze partner die perfect past bij onze club", legt hij uit. "Hun focus op talentontwikkeling, innovatie en het creëren van een omgeving waarin mensen kunnen excelleren sluit naadloos aan bij onze visie. Deze verlenging bevestigt het wederzijdse vertrouwen en geeft ons de mogelijkheid om samen verder te bouwen aan onze sportieve en maatschappelijke ambities", besluit Biesta.

Ook Laurens Simonse is tevreden. "Ajax ademt ambitie, ontwikkeling en de wil om iedere dag beter te worden", legt de founder van Team Rockstars IT uit. "Dat is precies waar Team Rockstars IT ook voor staat. Daarom voelt deze samenwerking vanaf dag één als een perfecte match. De gedeelde visie komt ook tot leven in de gezamenlijke Hackathon, die na een succesvolle eerste editie opnieuw wordt georganiseerd", verklapt hij.