Ajax maakt vertrek van aanvaller bekend: "Hebben akkoord bereikt"
Ajax en Ipswich Town FC hebben een akkoord bereikt over de definitieve overstap van Chuba Akpom. De Engelse club huurde de aanvaller het afgelopen seizoen al van Ajax en beschikte daarbij over een optie tot koop.
Die clausule is nu geactiveerd, waardoor de transfer officieel rond is. Dat meldt Ajax op haar clubsite. Akpom had in Amsterdam nog een doorlopend contract dat liep tot en met 30 juni 2028, maar maakt nu dus permanent de stap naar Engeland. De spits kwam in de zomer van 2023 naar Ajax, dat hem destijds overnam van Middlesbrough FC.
Zijn eerste officiële optreden in het Ajax-shirt volgde op 3 september 2023, in het duel met Fortuna Sittard. Uiteindelijk kwam Akpom tot 68 officiële wedstrijden in de hoofdmacht, waarin hij 23 keer het net wist te vinden.
