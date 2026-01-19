Kick-off
Verweij ontkracht Ajax-gerucht: "Kennelijk is dat niet gebeurd"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax maakt wedstrijdselectie bekend: Youri Baas mee naar Spanje

Gijs Kila
bron: Ajax
Youri Baas
Youri Baas Foto: © BSR Agency

Ajax reist met 23 spelers af naar Spanje voor het Champions League-duel met Villarreal. Dinsdagavond om 21.00 uur wordt in Estadio de la Cerámica afgetrapt tegen de Spaanse subtopper.

Youri Baas keert terug in de wedstrijdselectie. De verdediger miste de duels met AZ en Go Ahead Eagles, maar is weer fit genoeg om mee te gaan naar Villarreal. Ook Abdellah Ouazane is van de partij. De zeventienjarige middenvelder maakte in december zijn debuut in het eerste elftal tijdens de bekerwedstrijd tegen Excelsior Maassluis en krijgt nu opnieuw een plek in de Champions League-selectie.

Dit is de volledige selectie:
Vítězslav Jaroš
Remko Pasveer
Joeri Heerkens
Lucas Rosa
Anton Gaaei
Ko Itakura
Owen Wijndal
Youri Baas
Aaron Bouwman
Josip Šutalo
Youri Regeer
Oscar Gloukh
Davy Klaassen
Jorthy Mokio
Kian Fitz-Jim
Sean Steur
Raúl Moro
Kasper Dolberg
Mika Godts
Oliver Edvardsen
Rayane Bounida
Gerald Alders
Abdellah Ouazane

Zet in op Ajax tegen Villarreal!

Ajax speelt dinsdagavond in de Champions League tegen Villarreal. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Henk Spaan

Henk Spaan heeft 3 Ajax-spelers uitgescholden: "Angstige puber"

0
Davy Klaassen

Klaassen vertelt over 100e goal: "Wat eigenlijk niemand weet..."

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Champions League Ajax wedstrijden Youri Baas
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

0
Mario Been

Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."

0
Hans Kraay

Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"

0
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Johan Inan

Johan Inan doet boekje open als Ajax-watcher: "Dan is het crisis"

0
René Wagelaar

René Wagelaar geeft tekst en uitleg: "Hij is een Ajax-hater"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
za
14/02
Ajax
20:00
Fortuna Sittard
za
21/02
Ajax
21:00
NEC Nijmegen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 19 36 52
2 Feyenoord 18 21 36
3 Ajax 19 11 34
4 NEC Nijmegen 18 15 32
5 FC Groningen 19 5 31
6 AZ 18 2 28
7 FC Twente 18 5 26
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd