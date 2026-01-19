Ajax maakt wedstrijdselectie bekend: Youri Baas mee naar Spanje

Ajax reist met 23 spelers af naar Spanje voor het Champions League-duel met Villarreal. Dinsdagavond om 21.00 uur wordt in Estadio de la Cerámica afgetrapt tegen de Spaanse subtopper.

Youri Baas keert terug in de wedstrijdselectie. De verdediger miste de duels met AZ en Go Ahead Eagles, maar is weer fit genoeg om mee te gaan naar Villarreal. Ook Abdellah Ouazane is van de partij. De zeventienjarige middenvelder maakte in december zijn debuut in het eerste elftal tijdens de bekerwedstrijd tegen Excelsior Maassluis en krijgt nu opnieuw een plek in de Champions League-selectie.

Dit is de volledige selectie:

Vítězslav Jaroš

Remko Pasveer

Joeri Heerkens

Lucas Rosa

Anton Gaaei

Ko Itakura

Owen Wijndal

Youri Baas

Aaron Bouwman

Josip Šutalo

Youri Regeer

Oscar Gloukh

Davy Klaassen

Jorthy Mokio

Kian Fitz-Jim

Sean Steur

Raúl Moro

Kasper Dolberg

Mika Godts

Oliver Edvardsen

Rayane Bounida

Gerald Alders

Abdellah Ouazane