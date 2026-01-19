Ajax maakt wedstrijdselectie bekend: Youri Baas mee naar Spanje
Ajax reist met 23 spelers af naar Spanje voor het Champions League-duel met Villarreal. Dinsdagavond om 21.00 uur wordt in Estadio de la Cerámica afgetrapt tegen de Spaanse subtopper.
Youri Baas keert terug in de wedstrijdselectie. De verdediger miste de duels met AZ en Go Ahead Eagles, maar is weer fit genoeg om mee te gaan naar Villarreal. Ook Abdellah Ouazane is van de partij. De zeventienjarige middenvelder maakte in december zijn debuut in het eerste elftal tijdens de bekerwedstrijd tegen Excelsior Maassluis en krijgt nu opnieuw een plek in de Champions League-selectie.
Dit is de volledige selectie:
Vítězslav Jaroš
Remko Pasveer
Joeri Heerkens
Lucas Rosa
Anton Gaaei
Ko Itakura
Owen Wijndal
Youri Baas
Aaron Bouwman
Josip Šutalo
Youri Regeer
Oscar Gloukh
Davy Klaassen
Jorthy Mokio
Kian Fitz-Jim
Sean Steur
Raúl Moro
Kasper Dolberg
Mika Godts
Oliver Edvardsen
Rayane Bounida
Gerald Alders
Abdellah Ouazane
