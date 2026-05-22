Ajax maakt weer indruk: "Complimenten, we werden weggeblazen"

Dick Lukkien had weinig aan te merken op de nederlaag tegen Ajax (2-0) donderdag. De trainer van FC Groningen zag dat zijn ploeg niet goed voor de dag kwam in Volendam.

FC Groningen ging met een goed gevoel naar de halve finale van de play-offs, maar had weinig in te brengen tegen Ajax. "Ik heb een onherkenbaar Groningen gezien", reageert Lukkien na afloop voor de camera bij ESPN.

Er was hoop dat Ajax, voor wie deelname aan de play-offs een grote teleurstelling was, niet opperbest zou zijn. "Ik wist dat Ajax goede spelers had en dacht dat ze misschien met een sikkeneurig gevoel zouden spelen, maar daar heb ik weinig van gezien", erkent Lukkien. "We werden in de eerste helft weggeblazen. Complimenten voor Ajax."