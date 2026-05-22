Ajax maakt weer indruk: "Complimenten, we werden weggeblazen"

Foto: © Pro Shots

Dick Lukkien had weinig aan te merken op de nederlaag tegen Ajax (2-0) donderdag. De trainer van FC Groningen zag dat zijn ploeg niet goed voor de dag kwam in Volendam. 

FC Groningen ging met een goed gevoel naar de halve finale van de play-offs, maar had weinig in te brengen tegen Ajax. "Ik heb een onherkenbaar Groningen gezien", reageert Lukkien na afloop voor de camera bij ESPN

Er was hoop dat Ajax, voor wie deelname aan de play-offs een grote teleurstelling was, niet opperbest zou zijn. "Ik wist dat Ajax goede spelers had en dacht dat ze misschien met een sikkeneurig gevoel zouden spelen, maar daar heb ik weinig van gezien", erkent Lukkien. "We werden in de eerste helft weggeblazen. Complimenten voor Ajax."

Het resultaat van donderdagavond zorgt voor teleurstelling, maar FC Groningen kan terugblikken op een uitstekend seizoen. "We zijn met z’n allen iets aan het opbouwen. We hebben het dit seizoen goed gedaan, dus daarvoor verdienen de jongens complimenten", benadrukt Lukkien.

De hoofdtrainer van de Trots van het Noorden heeft er vertrouwen in dat die lijn ook volgend seizoen doorgetrokken kan worden. "Ik heb vertrouwen in de technisch directeur en de scouting en ben ervan overtuigd dat we volgend seizoen weer een mooie ploeg hebben. We gaan weer aan iets moois bouwen, absoluut", besluit hij. 

