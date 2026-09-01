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'Ajax maakt werk van komst talent (19) uit opleiding Espanyol'

Max
bron: De Telegraaf
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

Ajax maakt werkt van de komst van Espanyol-talent Leo Salazar. Dat meldt de Telegraaf dinsdag. 

Ajax lijkt zich nog te gaan versterken met Sunderland-linksbuiten Simon Adingra, maar heeft ook een andere linksbuiten in beeld: Salazar. De negentienjarige vleugelspeler van Espanyol B moet in eerste instantie klaargestoomd worden bij Jong Ajax.

De Spanjaard doorliep de hele jeugd van Espanyol, maar wacht nog op zijn debuut voor de hoofdmacht. Toch is hij al op de radar gekomen bij Jordi Cruijff, die hem nu naar Amsterdam wil halen. 

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