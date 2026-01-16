'Ajax mag blijven hopen op komst van Zweeds toptalent na interview'

Het is allerminst zeker dat Benjamin Brantlind zijn contract bij IFK Göteborg gaat verlengen. Het zeventienjarige Zweedse talent, dat in de belangstelling staat van onder meer PSV en Ajax, ziet voorlopig een te groot verschil tussen zijn wensen en het voorstel van de club. Dat bevestigt zijn zaakwaarnemer Jonathan Chalkias.

Deze week meldde Fabrizio Romano al dat PSV en Club Brugge interesse hebben in Brantlind, terwijl Ajax eind oktober eveneens aan hem werd gelinkt. De middenvelder ligt nog vast tot eind 2026, maar een nieuwe verbintenis lijkt ver weg. "Ik werk voor Benjamin en behartig zijn belangen, en ik vind dat het contract van een van de grootste talenten van Zweden veel te laag is voor een contractverlenging van drie jaar", zegt Chalkias tegen Göteborgs-Posten.

"Als er geen financiële investering is, zou je op zijn minst een sportieve investering willen zien. Het belangrijkste op deze leeftijd is dat hij wedstrijden op seniorniveau kan spelen." Volgens de zaakwaarnemer is het daarom afwachten hoe de situatie zich ontwikkelt. "Daarom wachten we even af en bekijken we de situatie later opnieuw", legt hij uit. "Ik zie het niet snel gebeuren dat er iets definitief wordt. Maar ja, dit is voetbal en dingen kunnen snel een andere wending nemen."

De moeizame gesprekken met IFK Göteborg staan volgens Chalkias los van de buitenlandse belangstelling. "We hebben geen haast om snel een deal te sluiten en naar het buitenland te gaan", benadrukt hij. Brantlind kwam dit seizoen dertien keer in actie in de Allsvenskan, waarin hij goed was voor één doelpunt en twee assists.