Geschreven door Jessica Westdijk 12 aug 2021 om 11:08

Zaterdag start Ajax de Eredivisie met een thuiswedstrijd tegen NEC, een week later staat het eerste uitduel op het programma. Er staat dan een bezoek aan de Grolsch Veste gepland, op zondag 22 augustus om 12.15.

En het goede nieuws is: eindelijk zijn er ook weer supporters welkom in het uitvak! Ajax mag het uitvak in Enschede voor 2/3 vullen, wat betekent dat er waarschijnlijk iets minder dan 700 kaarten beschikbaar zullen zijn. Alle Ajacieden mogen dit keer zelf afreizen in de richting van Enschede, waar vervolgens op de bus richting het stadion wordt gestapt. Een negatieve coronatest of vaccinatiebewijs is verplicht.

Met 2/3 capaciteit zal het nog wat meer strijden worden voor een kaartje, maar om scanpunten hoef je je dit seizoen in ieder geval niet druk te maken. Iedere Ajacied die in 2021/2022 uitrechten heeft, zal in 2022/2023 diezelfde uitrechten hebben.

De bedoeling is dat Ajax op zaterdag 14 augustus het verkoopschema bekend maakt voor FC Twente uit en op 16 augustus de verkoop start.