Geschreven door Jessica Westdijk 11 sep 2021 om 21:09

Aan alles was gedacht bij het ontwerp van het Bob Marley-shirt: de kleuren klopten, de three little birds kwamen terug, het leek hét perfecte shirt. Maar daar dacht de UEFA anders over.

De drie kleine vogeltjes die op de rug zouden komen, worden door de Europese voetbalbond niet toegestaan. Op het shirt mogen namelijk alleen het clublogo en de logo’s van sponsoren staan. Andere uitingen zijn niet toegestaan. De vogeltjes gaan we dus in de Champions League niet terug zien, zo meldt AjaxLife. Ook zaterdag in Zwolle speelde Ajax zonder de vogeltjes op het shirt, hoewel dit in de Eredivisie wel zou mogen.

Om het van de positieve kant te bekijken: op de shirts die Ajax heeft verkocht staan de vogeltjes natuurlijk wél en dat maakt het shirt nog net even specialer.