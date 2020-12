Geschreven door Auke Kooreman 13 dec 2020 om 12:12

Na de doordeweekse nederlaag weet Ajax zich goed te herpakken. De Amsterdammers kwamen vrij snel op comfortabele voorsprong. In de tweede helft bleven de vele goals uit, maar evenals gevaarlijke momenten voor PEC Zwolle.

Ajax en doelpunten in de Eredivisie is een goed huwelijk dit seizoen. De Amsterdammers wisten de voorgaande wedstrijden vaak met grote cijfers te winnen. In de Johan Cruijff Arena werd zaterdagavond de score vroeg geopend. Klaas Jan Huntelaar kreeg tegen PEC Zwolle voor het eerst de kans vanaf minuut 1 en greep die kans met beide handen. De routinier kopte namelijk al na 7 minuten raak en maakte daardoor zijn 150ste Eredivisie-goal. Antony had een groot aandeel in de 150ste van de routinier. De Braziliaan zorgde voor veel vraagtekens afgelopen wedstrijden bij de mensen thuis, maar liet zichzelf tegen Zwolle weer positief gelden. Geen 5 minuten later kreeg de rechtsbuiten wederom de mogelijkheid om een medespeler te bedienen met een scherpe voorzet. De ingedraaide voorzet viel voor de voeten van Quincy Promes. De allround aanvaller twijfelde geen seconde en zette na 11 minuten zijn ploeg op een 2-0 voorsprong.

Ajax kwam opvallend genoeg erg fris voor de dag na de doordeweekse nederlaag. Overwintering in de Champions League werd niet gehaald, maar de ploeg van Erik ten Hag had de teleurstelling snel naast zich neergelegd. Ajax liep in het eerste kwartier over de uitploeg heen. Na doelpunten van Huntelaar en Promes volgde er snel daarna de volgende grote kans voor de tweede doelpuntenmaker. Promes is al een tijdje uit vorm, maar liet zaterdagavond zien altijd over veel kwaliteit te beschikken. Na een snelle combinatie liet Promes de bal vlot onder zijn voet gaan en ging hij op zoek naar de 3-0, maar Micheal Zetterer was alert na de twee vroege goals en liet de derde nog even achterwege.

Huntelaar en zijn teamgenoten hadden na de 2-0 even wat gas terug genomen. Zwolle kreeg iets meer de bal, maar de ploeg van John Stegeman had niet het killerinstinct wat Ten Hag wel bij zijn ploeg zag. Antony had al twee assists op zijn naam staan en kon na 35 minuten ook een doelpunt achter zijn naam zetten. Stegeman liet voor de wedstrijd weten niet te willen inzakken, maar juist willen proberen meevoetballen met de Ajacieden. Onder meevoetballen staat ook meer ruimte weggeven en van die ruimtes werden zaterdagavond optimaal geprofiteerd.

In de tweede helft konden de supporters thuis niet net als in de eerste helft vaak vroeg juichen. PEC Zwolle bleef gedurende de tweede helft wel de voetballende optie zoeken, maar hield de ruimtes achterin veel kleiner. De eerste 15 minuten bleven zonder hoogtepunten, maar in de 62ste minuut kwam er een persoonlijk hoogtepunt voor Kenneth Taylor. De 18-jarige middenvelder mocht zijn Eredivisie-debuut maken en haalde het hoge leeftijd gemiddelde een beetje naar beneden. Het leeftijdverschil was groot zaterdagavond in de opstelling van Ajacieden, maar dat Huntelaar 37 jaar is was zaterdagavond niet te merken. De spits was erg gretig en was in de 65ste minuut dicht bij zijn tweede van de avond, maar Zetterer liet tegen Ajax zien aardig te kunnen keepen. Taylor was tegen PEC Zwolle niet de enige die een persoonlijk hoogtepunt beleefde. Ook Victor Jensen kreeg 10 minuten later ook voor de eerste keer de kans om zichzelf te laten zien in Ajax 1.

De spelers hadden het in de tweede helft duidelijk wel gezien en lieten het niet uitlopen tot een monsterscore. De wedstrijd werd steeds slordiger en de kansen ontstonden steeds vaker dankzij geluk. Spelers wilden in het laatste kwartier vaak de beslissende pass geven en zagen, daardoor makkelijke opties vaak over het hoofd. Ten Hag zag dat de wedstrijd ook niet meer in gevaar kon komen en gaf in de allerlaatste minuten ook nog Devyne Rensch voor de tweede keer minuten in de Eredivisie. De jonge debutanten konden niet net als vele voorgaande ajacieden scoren in hun debuut, maar hebben wel een belangrijke stap mogen zetten in hun beginnende voetbalcarrière. Ryan Gravenberch scoorde in de laatste secondes nog wel en zette de 4-0 alsnog op het scorebord.