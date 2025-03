Ajax media-team wereldwijde trend geworden: "Toen wisten we genoeg"

"Op de ochtend van de wedstrijd zijn supporters het meest opgewonden”, legt hij uit in gesprek met De Gelderlander. "Daar wilden we wat mee doen, dus we maakten de video ‘Dear Europe: We Are Back’. Toen ik het filmpje voor het eerst zag, kreeg ik kippenvel en wisten we genoeg. Inmiddels zijn zulke video’s uitgegroeid tot een begrip in de voetbalwereld."

"Na dat moment hebben we regelmatig nachten doorgewerkt met z’n allen, omdat we de lat steeds opnieuw weer hoger legden. Ik kijk met een glimlach terug op een periode waarin wij als team een stapje voorliepen op andere Europese topclubs", zegt hij.



Het aantal volgers van het Ajax-account op Instagram schoot omhoog. Maar omdat andere clubs Ajax kopieerden, moest het team inventief blijven. "Als andere clubs ons nadeden, kwamen wij weer met wat nieuws. Dat was onze grootste kracht. Ook op de momenten dat het minder ging, zoals na de pijnlijke bekeruitschakeling tegen de amateurs van Hercules. Het is heel makkelijk om een video te maken als alles op rolletjes loopt, maar in mindere tijden (en dat was vorig seizoen zo, RH) is dat lastiger en riskant. Creativiteit tonen en initiatief nemen; dát is ook Ajax."

De cirkel was op 17 november 2024 écht rond. Op de dag dat Ajax-legendes het opnamen tegen Real Madrid én op de verjaardag van zijn neefje, nam hij afscheid. "Hij weet het nog niet, maar ik ga mijn neefje wel honderd keer hetzelfde verhaal vertellen. Met de boodschap om altijd je dromen na te jagen. Net zoals opa dat bij mij deed."