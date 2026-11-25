Ajax meedinger in titelstrijd? "Daarin is PSV echter superieur"
FC Twente doet momenteel nog altijd bovenin in de Eredivisie mee, terwijl ook Feyenoord en Ajax PSV op de hielen zitten. Gertjan Verbeek vindt PSV nog altijd de favoriet voor de titel, maar ziet dat Ajax en ook FC Twente mogelijke outsiders zijn.
"Ze hebben pech dat ze Europees voetbal spelen. Het reizen en spelen vraagt een hoop. En PSV heeft het geluk dat ze altijd een dag of twee dagen eerder spelen in Europa", zegt Verbeek bij Voetbaltijd van 1Twente Enschede, wijzend naar FC Twente. "Dat gaat toch een rol spelen. Aan de andere kant, als je naar de bank van PSV kijkt, dan is PSV absoluut superieur."
"Maar Ajax is ook aan een goede reeks bezig. Momenteel doet FC Twente echter hartstikke goed mee", vindt Verbeek, die vindt dat FC Twente 100% moet geven in elke van de competities waaraan ze meedoet. "Ik zou als FC Twente zijnde op drie vlakken mee willen doen."
"Ik snap nooit dat er B-elftallen instaan in bekerwedstrijden. Tegenwoordig mag je vijf keer per wedstrijd wisselen en daar wordt ook optimaal gebruik van gemaakt", vervolgt hij. "Maar ik denk dat het voor je uitstraling heel goed is om in de Conference League ver te komen, en in de beker ook."
Alles levert namelijk een flinke smak geld op. "En het levert je ook Europees voetbal op, want via de competitie zijn er minder plaatsen beschikbaar. En voor je financiën is het ook goed om de beker te winnen en via dat pad Europa in te gaan."
René Wagelaar sluit zich daarbij aan: "Ik ben het daar 100% mee eens. Je moet op elke competitie 100% inzetten. Maar, verdomme, PSV ligt qua individuele kwaliteit wel een straatlengte voor op de rest. Zij kunnen zoveel brengen. Kampioen worden zie ik voor hen geen probleem worden."
Verbeek is het daar niet geheel mee eens. "Ik denk wel dat het spannender wordt dan verleden jaar. Maar met Ajax als gevaarlijke outsider en ook FC Twente dat zeker mee kan in de top drie is het spannender. De top vijf doelstelling van FC Twente is wel top drie geworden na zoveel wedstrijden", besluit Verbeek.
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