'Ajax meldde zich voor Nigeriaanse middenvelder, bod geweigerd'

Ajax zou een poging hebben gedaan Wilfred Ndidi los te weken bij Besiktas. Dat meldt journalist Ben Jacobs zondagmiddag.

De 29-jarige Nigeriaanse middenvelder speelde ruim driehonderd wedstrijden voor Leicester City en maakte afgelopen zomer de overstap naar Turkije. Ajax zou zich bij Besiktas gemeld hebben om Ndidi voor twee miljoen euro te huren tot het einde van het seizoen, met een koopoptie van twaalf miljoen euro. De Amsterdammers kregen echter nul op het rekest van de Turkse club.

Zo worden er in de zoektocht naar een nieuwe controleur meerdere namen gelinkt aan Ajax. Ook Kodai Sano (NEC) en Fred (Fenerbahce) zouden serieus op de radar staan in Amsterdam.