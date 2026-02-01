Ajax transfergeruchten en nieuws
'Ajax meldde zich voor Nigeriaanse middenvelder, bod geweigerd'
Wilfred Ndidi Foto: © BSR Agency
Ajax zou een poging hebben gedaan Wilfred Ndidi los te weken bij Besiktas. Dat meldt journalist Ben Jacobs zondagmiddag.
De 29-jarige Nigeriaanse middenvelder speelde ruim driehonderd wedstrijden voor Leicester City en maakte afgelopen zomer de overstap naar Turkije. Ajax zou zich bij Besiktas gemeld hebben om Ndidi voor twee miljoen euro te huren tot het einde van het seizoen, met een koopoptie van twaalf miljoen euro. De Amsterdammers kregen echter nul op het rekest van de Turkse club.
Zo worden er in de zoektocht naar een nieuwe controleur meerdere namen gelinkt aan Ajax. Ook Kodai Sano (NEC) en Fred (Fenerbahce) zouden serieus op de radar staan in Amsterdam.
Laatste nieuws
Grim zet streep door transfer-target: "Dat is niet haalbaar"
'Ajax meldde zich voor Nigeriaanse middenvelder, bod geweigerd'
Ajax geeft het weer helemaal weg en speelt gelijk bij Excelsior
'Ajax-target geniet interesse uit buitenland, voorkeur voor Ajax'
Willaert heeft slecht nieuws voor Ajax: "Hij blijft tot de zomer"
'Ajax brengt bod uit op Kodai Sano en biedt eigen speler aan'
Opstelling Ajax bekend: basisplaatsen voor Steur en Bounida
'Ajax wil stunten en hoopt op last minute komst smaakmaker NEC'
"Ajax van Farioli was veel sterker dan Feyenoord en Ajax dit seizoen"
Vermoedelijke opstelling Ajax: Grim voert één wijziging door
Meer nieuws
Ajax heeft Sneijder nog niet benaderd: "Ik ben duidelijk geweest"
Ajax schuldig aan Eredivisie-debacle: "Lopen 80 miljoen mis"
Ajax haalt topscout verantwoordelijk voor koop Carrizo naar club
Goodijk geeft transferupdate: "Ajax maakt alsnog werk van hem"
Hedwiges Maduro fel naar Ajax: "Dan moet je op de blaren zitten"
"Vroeger kon Ajax gerust een speler van NEC kopen, nu niet meer"
'Debacle Ajax in Europa krijgt gevolgen': "Volledig verdampt"
'Ajax ziet gewild transfertarget in Italië bij Juventus tekenen'
'Fred niet naar Ajax? Komst midenvelder wordt lastig verhaal'
'Fred Grim heeft het makkelijk: "Dat had Farioli allemaal niet"
Ouder nieuws
'Itakura niet weg bij Ajax, Wolfsburg biedt plots op Sutalo'
'Broertje Sneijder door diep dal': "Raakte compleet van het padje"
'Duitsers melden zich weer voor Itakura': "Niet uit te sluiten..."
'Jordi Cruijff komt in actie en wil oude bekende naar Ajax halen'
Wint Ajax op bezoek bij Excelsior? BetMGM pakt uit met deze odds
'Ajax kan boete gaan verwachten bij inzet politie in stadion'
'Ajax heeft Maher Carizzo (19) binnen en betaalt vele miljoenen'
Pantelic lacht: "Voordat ik bij Ajax kwam, was hij een soort God"
Kieft positief over Ajacied: "Kan weleens een mooie transfer maken"
Romano: "Hij vliegt dit weekend naar Ajax voor medische keuring"
Video’s
Endt had bijzondere relatie met Ajacied: "Hou je bek, laat mij"
'Ajax wil nog nieuwe nummer zes halen': "Op de laatste dagen..."
Anco Jansen duidelijk over Ajax: "Een brevet van onvermogen"
Op deze zender kijk je Ajax – Olympiakos in de Champions League
Valentijn Driessen kritisch op Ajax: "Dat lijkt nog nergens op"
Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"
Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"
0 reacties