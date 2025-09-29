Ajax meldt miljoenenverlies: "Toe te schrijven aan transferresultaat"

Ajax heeft over het boekjaar 2024/2025 een nettoverlies van 37,3 miljoen euro geleden. Dat maakt de club maandagavond bekend via de officiële kanalen. Ondanks het verlies ziet de Amsterdamse club duidelijke verbeteringen.

"Dit resultaat is voor het overgrote deel toe te schrijven aan een lager transferresultaat ten opzichte van het seizoen 2023/2024. Tegelijkertijd laat Ajax een sterke verbetering zien in het operationeel resultaat", schrijft Ajax op de clubsite.

De Amsterdammers wijzen daarnaast op de sportieve prestaties van het afgelopen seizoen. "De plaatsing voor de Champions League door als tweede te eindigen in de Eredivisie en de achtste finale in de Europa League is een belangrijke stap voorwaarts met positieve impact op zowel sportief als financieel vlak." Bij de vrouwenploeg was dat minder het geval: Ajax eindigde als derde in de competitie en miste zo kwalificatie voor de Champions League.

De netto-omzet steeg met 26,1 miljoen euro naar 178,1 miljoen euro, terwijl de kosten met 6,2 miljoen opliepen tot 197,5 miljoen euro. Het operationeel verlies bedraagt daardoor 19,4 miljoen euro, een verbetering van 19,9 miljoen euro ten opzichte van een seizoen eerder. Het transferresultaat leverde echter een zware tegenvaller op: "Na afschrijvingen op vergoedingssommen bedraagt het transferresultaat 31,0 miljoen euro negatief. Een verslechtering van 62,3 miljoen euro."

Ondanks het uiteindelijke nettoverlies van 37,3 miljoen euro blijft het eigen vermogen met 189,1 miljoen euro stevig. Ajax kijkt bovendien vooruit: "De deelname aan de UEFA Champions League, de vanaf 1 juli 2025 gerealiseerde transferresultaten — waaronder de transfers van Jorrel Hato naar Chelsea FC en Brian Brobbey naar Sunderland AFC — en de doorgevoerde kostenbesparingen hebben gezorgd dat we belangrijke stappen hebben gezet richting financiële duurzaamheid. Naar verwachting zullen deze ontwikkelingen leiden tot een verbeterd resultaat."