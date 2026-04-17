Ajax meldt slecht nieuws: Speler dit seizoen niet meer in actie
Ajax kan de rest van het seizoen niet meer beschikken over Kian Fitz-Jim. De middenvelder heeft vrijdag succesvol een schouderoperatie ondergaan, zo meldt de Amsterdamse club.
Fitz-Jim kampte al langere tijd met klachten aan het gewricht en is vrijdag geopereerd. "Ik ben blij dat de operatie geslaagd is en ik weer vooruit kan kijken. Ik ga mij volledig op mijn revalidatie richten en hoop bij de voorbereiding op het nieuwe seizoen weer aan te sluiten bij de selectie", reageert de middenvelder.
De 22-jarige Fitz-Jim kwam dit seizoen 22 keer in actie voor Ajax en scoorde daarin eenmaal, uit tegen AZ.
