Geschreven door Jessica Westdijk 22 jun 2021 om 17:06

Ajax zou zich bij Feyenoord officieel gemeld hebben voor Steven Berghuis, zo melden De Telegraaf en Voetbal International.

Berghuis ligt bij Feyenoord nog voor één seizoen vast en heeft een gelimiteerde transfersom in zijn contract staan. Die bedraagt 4 miljoen euro, ongeacht of het om een Nederlandse of buitenlandse club gaat. De buitenspeler speelt sinds de zomer van 2017 bij Feyenoord en is de uitblinker van de Rotterdammers. Afgelopen seizoen was hij goed voor 18 goals en 14 assists in de Eredivisie.

Voetbal International meldt dat ook PSV en Wolfsburg Berghuis graag zouden willen overnemen van Feyenoord. De aanvaller is onderdeel van de EK-selectie van Oranje en wil dan ook niet ingaan op een eventuele transfer.