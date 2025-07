'Ajax meldt zich bij Oostenrijkse club voor 21-jarige middenvelder'

De club heeft zich zowel bij Gloukh zelf als bij zijn werkgever in Oostenrijk gemeld. Ajax is op zoek naar een creatieve nummer tien die het spel kan dirigeren, en Gloukh voldoet volgens De Telegraaf aan dat profiel. De 21-jarige aanvallende middenvelder is international voor Israël en moet blijken of hij financieel haalbaar is. Mocht dat niet het geval zijn, dan zal Ajax verder schakelen naar andere opties.

Gloukh kwam deze zomer nog in actie op het WK voor clubs en heeft inmiddels honderd wedstrijden in het shirt van Red Bull Salzburg achter zijn naam staan. Daarin scoorde hij 21 keer en gaf hij 23 assists. Voor zijn overstap naar Oostenrijk speelde de tweebenige middenvelder bij Maccabi Tel Aviv. Zijn contract bij Salzburg loopt nog tot medio 2027. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn geschatte marktwaarde twintig miljoen euro.

Technisch directeur Alex Kroes heeft de afgelopen weken ruimte vrijgemaakt in het spelersbudget door afscheid te nemen van een aantal overbodige spelers. Daardoor ligt de focus nu volledig op het aantrekken van gerichte versterkingen. Met de komst van Raúl Moro eerder deze zomer is al een eerste stap gezet. Nu richt Ajax zich vol op het binnenhalen van een bepalende middenvelder.