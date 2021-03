Geschreven door Jordi Baas 12 mrt 2021 om 23:03

Volgens RTV Rijnmond-journalist Dennis van Eersel heeft Ajax zich bij Sparta gemeld voor doelman Maduka Okoye. Dat meldde Van Eersel in de uitzending van FC Rijnmond.

Okoye kwam afgelopen zomer van het tweede elftal van Fortuna Düsseldorf naar Sparta en is dit seizoen de eerste doelman van de Rotterdammers. De 21-jarige doelman wordt gezien als een groot talent, hij speelde ook al 5 interlands voor Nigeria. Hij heeft bij Sparta nog een contract voor 3,5 jaar.

Het is duidelijk dat Ajax de markt aan het verkennen is, voor het geval de schorsing van Andre Onana blijft staan. Onana is dan nog tot begin 2022 geschorst. Eerder deze week werd Ajax al gelinkt aan een andere doelman, namelijk de Braziliaan Joao Paulo.