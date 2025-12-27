AD Voetbalpodcast
'Farioli keerde sentiment bij Ajax': "Een hele grote fout geweest"
'Ajax meldt zich in de strijd om toptalent van West Ham United'

Arthur
bron: The Daily Mail
Alex Kroes en Marijn Beuker
Alex Kroes en Marijn Beuker Foto: © Pro Shots

Ajax heeft zijn oog laten vallen op West Ham United-talent Emmanuel Fejokwu, zo meldt The Daily Mail. De vijftienjarige rechtsback, die zijn wedstrijden speelt voor West Ham United O18, wordt ook nauwlettend gevolgd door PSV en Feyenoord.

Fejokwu geldt als een van de grotere talenten in Engeland en heeft de interesse van verschillende topclubs gewekt door zijn sterke prestaties in de jeugdcompetities. De clubs lijken bereid om hem op jonge leeftijd al in de gaten te houden, met het oog op een mogelijke overstap in de toekomst.

