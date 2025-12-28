'Ajax meldt zich in Engeland voor komst oud-Feyenoorder Hartman'

Opvallend transfernieuws van Fabrizio Romano. Ajax zou zich bij Burnley hebben gemeld om te informeren naar Quilindschy Hartman.

Hartman vertrok afgelopen zomer transfervrij van Feyenoord naar Burnley en kende een sterke start bij de promovendus. De 24-jarige linksback komt de laatste wedstrijden echter niet meer in actie en werd onlangs zelfs om onduidelijke reden uit de wedstrijdselectie gehouden.

Ajax lijkt van de situatie van Hartman te willen profiteren en heeft zich nu als eerste club bij Burnley gemeld om te informeren naar de Oranje-international. Naar verluidt is hij een van de toptargets voor de Amsterdammers in de aankomende transferperiode. Hoe Hartman, die een rijk Feyenoord-verleden heeft, tegenover een stap naar Amsterdam staat is niet duidelijk.