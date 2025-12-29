DoneDeal
'Ajacied kan nog niet imponeren en geldt als grote transferflop'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Ajax meldt zich officieel bij Burnley; Hartman wil naar Amsterdam'

Joram
bron: Voetbal International
Quilindschy Hartman bij Oranje
Quilindschy Hartman bij Oranje Foto: © Pro Shots

Ajax hoopt binnenkort afscheid te nemen van Gaston Avila. Door het mogelijke vertrek van de verdediger naar het Braziliaanse São Paulo lijkt er extra ruimte vrij te komen voor een versterking achterin.

De Amsterdammers hebben zich inmiddels gemeld bij Burnley voor topkandidaat Quilindschy Hartman, zo meldt Voetbal International maandagavond. De oud-speler van Feyenoord heeft aangegeven dat hij naar Ajax wil vertrekken om zijn WK-kansen met het Nederlands elftal te vergroten.

Tussen Ajax en Hartman lijken de gesprekken goed te verlopen, en ook de clubs zijn inmiddels volop in overleg over een mogelijke transfer. Ajax wil een speler liever niet zomaar huren, waardoor het nog de vraag is of er een optie tot koop aan Hartman wordt geboden. Daarnaast is het onzeker of Hartman zelf langer dan een halfjaar bij Ajax wil blijven en een langer contract ziet zitten. Vanwege zijn Feyenoord-verleden liggen de sentimenten gevoelig, maar Ajax ziet in Hartman de beste optie voor die positie.

Gerelateerd:
Peter Bosz

Bosz juicht Ajax-aanstelling toe: "Voor PSV is het even minder"

0
Quilindschy Hartman in duel met Florian Wirtz

BREAKING | 'Transfer van Hartman naar Ajax gaat toch niet door'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfers & geruchten
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Aaron Bouwman

Bouwman looft Ajacied: "Hij brengt veel positiviteit in de groep"

0
Marciano Vink

Vink noemt Ajacied bij beste spelers Eredivisie: "Op middenveld"

0
Wim Kieft

Wim Kieft haalt uit naar Ajax: "Werd gek van dat gelul daar"

0
Aaron Bouwman

Aaron Bouwman: "Dat kon je tegen Feyenoord bijvoorbeeld zien"

0
Aaron Bouwman

Ajax-talent Aaron Bouwman: "Dat is altijd een droom geweest"

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen maakt gehakt van Ajax: "Zo treurig, Ajax"

0
Valentijn Driessen

Driessen schrikt enorm van Ajax: "Ze hebben er niks te zoeken!"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd