'Ajax meldt zich officieel bij Burnley; Hartman wil naar Amsterdam'

Ajax hoopt binnenkort afscheid te nemen van Gaston Avila. Door het mogelijke vertrek van de verdediger naar het Braziliaanse São Paulo lijkt er extra ruimte vrij te komen voor een versterking achterin.

De Amsterdammers hebben zich inmiddels gemeld bij Burnley voor topkandidaat Quilindschy Hartman, zo meldt Voetbal International maandagavond. De oud-speler van Feyenoord heeft aangegeven dat hij naar Ajax wil vertrekken om zijn WK-kansen met het Nederlands elftal te vergroten.

Tussen Ajax en Hartman lijken de gesprekken goed te verlopen, en ook de clubs zijn inmiddels volop in overleg over een mogelijke transfer. Ajax wil een speler liever niet zomaar huren, waardoor het nog de vraag is of er een optie tot koop aan Hartman wordt geboden. Daarnaast is het onzeker of Hartman zelf langer dan een halfjaar bij Ajax wil blijven en een langer contract ziet zitten. Vanwege zijn Feyenoord-verleden liggen de sentimenten gevoelig, maar Ajax ziet in Hartman de beste optie voor die positie.