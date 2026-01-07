Ajax meldt zich officieel voor de tienersensatie van NEC Nijmegen

Ajax heeft zich officieel gemeld voor Paulo Da Silva, zo meldt ESPN . De Rotterdammers volgen de 18-jarige spits van NEC Onder 19 al geruime tijd. Da Silva is dit seizoen in vorm met veertien doelpunten in twaalf wedstrijden en zou al in januari de overstap kunnen maken. Ook Feyenoord zou zich hebben gemeld en al hebben gesproken met hem.

Bij de beslissing van de topscorer van de Eredivisie Onder 19 weegt het sportieve toekomstperspectief zwaar. Daarbij kijkt Da Silva vooral naar de route richting het eerste elftal. Een transfer naar Ajax of Feyenoord kan bovendien zijn kansen vergroten op een uitnodiging voor Oranje Onder 19, dat komende zomer deelneemt aan het EK in Wales.

Tegelijkertijd wil de spits zijn ontwikkeling in Nederland voortzetten, wat ook een overstap naar de Amsterdamse rivaal tot een serieuze optie maakt.